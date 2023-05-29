Гигантские слизни снова с нами — смотрите видео из эпицентра красоты

Слизни, сеявшие панику три года назад, снова в Петербурге. Одного из них заметили в эпицентре природной красоты — Ботаническом саду. Массового нашествия пока нет.
«А еще встретил слизняка, похоже, испанского», — рассказывает 29 мая фотограф Антон Кубышкин в сообществе «Макро клуб СПб» «ВКонтакте».
Летом 2020 года к пандемии в Петербурге прибавилась «слизняковая эпидемия»: горожане массово сообщали о появлениях этих моллюсков в разных районах города. Их называют испанский слизень, или красный придорожный слизень, или ядовитый слизень-каннибал. Корреспондент «Фонтанки» отправился на поиски, рыскал долго и в итоге кого-то нашёл — читайте об этом на «Фонтанке».