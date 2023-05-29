    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, зап

    762мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.97eur85.92

    Гигантские слизни снова с нами — смотрите видео из эпицентра красоты

    3685
    7 комментариев

    Слизни, сеявшие панику три года назад, снова в Петербурге. Одного из них заметили в эпицентре природной красоты — Ботаническом саду. Массового нашествия пока нет.

    «А еще встретил слизняка, похоже, испанского», — рассказывает 29 мая фотограф Антон Кубышкин в сообществе «Макро клуб СПб» «ВКонтакте».

    Летом 2020 года к пандемии в Петербурге прибавилась «слизняковая эпидемия»: горожане массово сообщали о появлениях этих моллюсков в разных районах города. Их называют испанский слизень, или красный придорожный слизень, или ядовитый слизень-каннибал. Корреспондент «Фонтанки» отправился на поиски, рыскал долго и в итоге кого-то нашёл — читайте об этом на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СлизниИспанские слизниНашествие слизнейЖивотныеПрирода
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close