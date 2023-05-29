На «Титанике» нашли уникальное ожерелье. Владельца вычислят с помощью искусственного интеллекта

Ожерелье, пропавшее более века назад, обнаружили на «Титанике». Владельца украшения будут искать с помощью искусственного интеллекта. Об этом 29 мая сообщает британская газета The Daily Mirror.
Автор: youtube.com/CBCNews
Компания Magellan провела первое в истории полноразмерное цифровое сканирование судна, которое до сих пор находится на дне Атлантического океана. Специалисты получили изображение золотой цепи с зубом мегалодона — доисторической акулы.
Команда не смогла прикоснуться к находке из-за соглашения, которое действует между Великобританией и США. Документ не допускает изъятия артефактов с корабля.
В компании попытаются определить владельца ожерелья с помощью искусственного интеллекта. Специалисты проанализируют кадры, которые были сделаны во время посадки пассажиров на корабль. Особое внимание уделят одежде и лицам этих людей.