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    На «Титанике» нашли уникальное ожерелье. Владельца вычислят с помощью искусственного интеллекта

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    Ожерелье, пропавшее более века назад, обнаружили на «Титанике». Владельца украшения будут искать с помощью искусственного интеллекта. Об этом 29 мая сообщает британская газета The Daily Mirror.

    Автор: youtube.com/CBCNews

    Компания Magellan провела первое в истории полноразмерное цифровое сканирование судна, которое до сих пор находится на дне Атлантического океана. Специалисты получили изображение золотой цепи с зубом мегалодона — доисторической акулы.

    Команда не смогла прикоснуться к находке из-за соглашения, которое действует между Великобританией и США. Документ не допускает изъятия артефактов с корабля.

    В компании попытаются определить владельца ожерелья с помощью искусственного интеллекта. Специалисты проанализируют кадры, которые были сделаны во время посадки пассажиров на корабль. Особое внимание уделят одежде и лицам этих людей.

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    ТитаникУкрашениеПодводное плавание
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