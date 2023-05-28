ЦИК Турции: Эрдоган пока лидирует во втором туре президентских выборов.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на первые данные ЦИК вечером 28 мая.
Как сообщает в 18:22 ТАСС, Эрдоган набирает 57% голосов, после обработки 40% избирательных урн. Турецкое издание Yeni Safak по состоянию на 18:23 (мск) утверждает, что вскрыты почти почти 50% урн для подсчета голосов на выборах и пока у Эрдогана 56% голосов, а его конкурент — лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44%. Около 18:15 мск ЦИК Турции снял запрет на публикацию предварительных итогов голосования, передало агентство Andolu.
Глава председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер заявил, что «выборы завершились, прошли спокойно. Не зафиксировано неблагоприятных ситуаций». Но Эрдоган уже призвал соратников находиться у избирательных урн до подведения итогов выборов.
Как писала «Фонтанка», в случае победы нынешний глава государства займет пост третий раз подряд.