Интернет заполнен сообщениями о «вражеских беспилотниках» в Ленобласти. Вот что говорят военные

Сообщения о замеченных в Ленинградской области беспилотниках появились в социальных сетях 28 мая. Летели они якобы со стороны Эстонии.



О появлении нескольких «вражеских беспилотников» в районе Соснового Бора и Гостилиц (Ломоносовский район) массово сообщали очевидцы. Якобы летели они на небольшой высоте.



В ЗВО не подтвердили, но и не опровергли сообщения о беспилотниках над Сосновым Бором и Гостилицами.



«Данную информацию не подтверждаем», — сказали в пресс-службе округа.



Напомним, что в данный момент в Ленобласти действует запрет на полеты дронов. Единственное исключение — работы по обеспечению безопасности. Но даже на них требуется специальное разрешение.

