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    Интернет заполнен сообщениями о «вражеских беспилотниках» в Ленобласти. Вот что говорят военные

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    Сообщения о замеченных в Ленинградской области беспилотниках появились в социальных сетях 28 мая. Летели они якобы со стороны Эстонии.

    О появлении нескольких «вражеских беспилотников» в районе Соснового Бора и Гостилиц (Ломоносовский район) массово сообщали очевидцы. Якобы летели они на небольшой высоте.

    В ЗВО не подтвердили, но и не опровергли сообщения о беспилотниках над Сосновым Бором и Гостилицами.

    «Данную информацию не подтверждаем», — сказали в пресс-службе округа.

    Напомним, что в данный момент в Ленобласти действует запрет на полеты дронов. Единственное исключение — работы по обеспечению безопасности. Но даже на них требуется специальное разрешение.

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    БеспилотникиЛенобласть
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    Комментарии 18

    Гость28 Мая 2023 в 13:28
    Украина - не Россия!
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