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    На гребне антициклона. В Петербурге будет облачно, но достаточно тепло

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    Облачная с прояснениями, но теплая погода ожидается в Петербурге днем 28 мая. Город находится на гребне антициклона.

    Днем воздух прогреется местами до плюс 20 градусов. При этом ветер не будет тревожить горожан, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

    «В Санкт-Петербурге сегодня за погоду будет отвечать небольшой, промежуточный гребень антициклона», — объясняет специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

    По его словам, днем в городе воздух прогреется до плюс 17–19 градусов. По области температура будет колебаться от 15 до 20 градусов со знаком плюс. Сила ветра составит до 9 метров в секунду.

    Синоптики центра «Фобос» ранее дали прогноз погоды на июнь по регионам России. Для Петербурга ничего обнадеживающего в нем не было: первый месяц лета обещает быть немного прохладнее нормы.

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