На гребне антициклона. В Петербурге будет облачно, но достаточно тепло

Облачная с прояснениями, но теплая погода ожидается в Петербурге днем 28 мая. Город находится на гребне антициклона.



Днем воздух прогреется местами до плюс 20 градусов. При этом ветер не будет тревожить горожан, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«В Санкт-Петербурге сегодня за погоду будет отвечать небольшой, промежуточный гребень антициклона», — объясняет специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.



По его словам, днем в городе воздух прогреется до плюс 17–19 градусов. По области температура будет колебаться от 15 до 20 градусов со знаком плюс. Сила ветра составит до 9 метров в секунду.

