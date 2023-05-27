Толпы у Дворцового моста. Тысячи зрителей ожидают начала Петровского фестиваля огня

Десятки тысяч горожан и туристов ожидают начала Петровского фестиваля огня, который стартует ровно в полночь. Событие станет финальной точкой празднования дня рождения Петербурга, который отмечает 320-летний юбилей.

По словам корреспондента «Фонтанки», который вместе с другими зрителями ночью 27 мая готовится к феерическому шоу, выбрать подходящую точку для наблюдения уже очень трудно. В районе Дворцовой набережной многие места перекрыты турникетами, там работают сотрудники Росгвардии.