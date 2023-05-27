Толпы у Дворцового моста. Тысячи зрителей ожидают начала Петровского фестиваля огня

Десятки тысяч горожан и туристов ожидают начала Петровского фестиваля огня, который стартует ровно в полночь. Событие станет финальной точкой празднования дня рождения Петербурга, который отмечает 320-летний юбилей.
По словам корреспондента «Фонтанки», который вместе с другими зрителями ночью 27 мая готовится к феерическому шоу, выбрать подходящую точку для наблюдения уже очень трудно. В районе Дворцовой набережной многие места перекрыты турникетами, там работают сотрудники Росгвардии.
Представление начнется одновременно с разводкой Дворцового моста, его откроет старейшая пиротехническая команда России «Пиротехнические дворы Петергофа». В течение часа каждые 10 минут будут проходить спектакли команд-участниц фестиваля из Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Китая, Таджикистана и Турции.
В эту ночь также можно будет увидеть световое шоу. Объект для видеопроекций — весь архитектурный ансамбль стрелки Васильевского острова, включая Ростральные колонны. Фестиваль завершится масштабным представлением с участием всех команд.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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