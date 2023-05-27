Нервный гранит. 27 мая появился новый текст о Петербурге

Как первый русский поэт сложил Петербург в «скуку, холод и гранит», так эта интонация тянется последние столетия. Ко Дню города петербургский рэпер прочитал уже свою сумрачную тему. Она бьется с корвалолом.



«В этот день я хочу показать Петербург не парадным — нервным и сложным, где каждый здесь находится в шаге от счастья — и шаг этот длиною в жизнь», — говорит рэпер Рич журналисту «Фонтанки».



Видео он выложил на «Ютуб». Его текст «Из гранита» начинается: «Парадный запах корвалола, и у меня вдруг закололо». Снадобье и симптом, конечно, старческие, а сегодня большинству молодых людей близкие. «В этом городе всё закрыто, в этом городе всё забыто» — не добавляет праздника, но либо вы любите набережные Невы такими, либо можете променять их, допустим, на «пальмы, солнце и песок». Пока никто не запретил.

