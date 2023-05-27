Нервный гранит. 27 мая появился новый текст о Петербурге

Как первый русский поэт сложил Петербург в «скуку, холод и гранит», так эта интонация тянется последние столетия. Ко Дню города петербургский рэпер прочитал уже свою сумрачную тему. Она бьется с корвалолом.
«В этот день я хочу показать Петербург не парадным — нервным и сложным, где каждый здесь находится в шаге от счастья — и шаг этот длиною в жизнь», — говорит рэпер Рич журналисту «Фонтанки».
Видео он выложил на «Ютуб». Его текст «Из гранита» начинается: «Парадный запах корвалола, и у меня вдруг закололо». Снадобье и симптом, конечно, старческие, а сегодня большинству молодых людей близкие. «В этом городе всё закрыто, в этом городе всё забыто» — не добавляет праздника, но либо вы любите набережные Невы такими, либо можете променять их, допустим, на «пальмы, солнце и песок». Пока никто не запретил.
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У автора биография не одной строчкой. Рич — Ричард Семашков читает альтернативный рэп давно. В наше время он оказался чужаком как для патриотического крыла, так и для тех, кто не принимает реальность. Патриоты недовольны неконкретностью, тонкостью его пророссийской позиции, а пацифисты видят в нем особую изысканность Кремля. По большому счету, полгода назад он выдал «Фонтанке» свой манифест: «Мы дикари, и это прекрасно». Перечитайте здесь.