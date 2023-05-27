Очень хотелось выйти. Открывший дверь самолета над Южной Кореей нашел оправдание

Пассажир, открывший дверь в самолете авиакомпании Asiana Airlines за несколько минут до приземления в южнокорейском Тэгу, объяснил, что сделал это из-за дискомфорта. Об этом 27 мая сообщает Reuters.

Мужчина заявил полицейским, что «хотел побыстрее выйти». Он также добавил, что испытывает стресс после недавней потери работы.

Дверь была открыта, когда самолет находился на высоте около 213 метров над землей. Это вызвало панику на борту.

Накануне «Фонтанка» писала, что в результате никто не выпал. Однако девять пассажиров доставили в больницу с проблемами дыхания из-за шока. Их отпустили примерно через два часа. Подозреваемого 30-летнего мужчину задержали.