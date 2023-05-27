Ровно между деревьями. На дорогу под Приозерском приземлился воздушный шар

Как сообщает 47news 27 мая, аэростат приземлился около деревни Раздолье накануне вечером. Соревнования, о которых идет речь, проходят на базе отдыха «Шишки на Лампушке» неподалеку.

Участник соревнования по воздухоплавательному спорту посадил воздушный шар на дорогу в Приозерском районе Ленобласти. Специалисты оценили маневр как «превосходный».

В пресс-службе Федерации воздухоплавательного спорта уточнили, что посадка проходила в штатном режиме по правилам безопасности. Воздушные шары в рамках любых соревнований делают такие посадки на регулярной основе, если другого подходящего места не находится.

В федерации добавили, что на случай, если кто-то поедет, на дороге стояли люди с сигнальными жилетами. Складывание оболочки и оборудования заняло немного времени. В результате никто не пострадал «и даже не нервничал».

С 24 по 29 мая в Приозерском районе проходит первый чемпионат Ленобласти по воздухоплавательному спорту.