    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, зап

    767мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd79.97eur85.92
    ТЕМА ДНЯ

    Как Петербург отмечает День города

    Ровно между деревьями. На дорогу под Приозерском приземлился воздушный шар

    848
    2 комментария

    Участник соревнования по воздухоплавательному спорту посадил воздушный шар на дорогу в Приозерском районе Ленобласти. Специалисты оценили маневр как «превосходный».

    Как сообщает 47news 27 мая, аэростат приземлился около деревни Раздолье накануне вечером. Соревнования, о которых идет речь, проходят на базе отдыха «Шишки на Лампушке» неподалеку.

    Фото: пресс-служба Федерации по воздухоплавательному спорту
    ПоделитьсяПоделиться

    В пресс-службе Федерации воздухоплавательного спорта уточнили, что посадка проходила в штатном режиме по правилам безопасности. Воздушные шары в рамках любых соревнований делают такие посадки на регулярной основе, если другого подходящего места не находится.

    В федерации добавили, что на случай, если кто-то поедет, на дороге стояли люди с сигнальными жилетами. Складывание оболочки и оборудования заняло немного времени. В результате никто не пострадал «и даже не нервничал».

    С 24 по 29 мая в Приозерском районе проходит первый чемпионат Ленобласти по воздухоплавательному спорту.

    Фото: пресс-служба Федерации по воздухоплавательному спорту

    © Фонтанка.Ру
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close