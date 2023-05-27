На YouTube заблокировали канал URA.RU без возможности восстановления

Компания Google заблокировала канал URA.RU на YouTube без возможности восстановления. Об этом 27 мая говорится на сайте информагентства.

По словам редактора канала Михаила Титова, на него было подписано 85 тысяч человек. Причиной блокировки стали видеозаписи про референдумы в новых регионах России.

«Первый страйк мы получили 3 мая за прошлогоднее видео с заявлением администрации Херсонской области о проведении референдума о вхождении в состав РФ. Второй — 12 мая за видео с рассказом о том, что изменится в ЛНР и ДНР после референдумов о присоединении к России. Там не было жестких кадров или призывов, только заявления чиновников и факты. Третий страйк и автоматическую блокировку мы получили сегодня с формулировкой «нарушение правил»», — уточнил Титов.