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    Часы в очередях. В аэропортах Британии столкнулись со сбоем в электронной системе пограничного контроля

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    Масштабный сбой в электронной системе пограничного контроля возник в аэропортах Великобритании. Пассажиры столкнулись с серьезными задержками после приземления самолетов. Об этом 27 мая сообщает Reuters.

    Автор: видеосюжет / The Telegraph / YouTube

    Эта система нужна для сканирования паспортов. В социальных сетях распространяются видеозаписи и фотографии, на которых видны длинные очереди с сотнями ожидающих в столичных аэропортах Хитроу и Гатвик. Людям приходится стоять по несколько часов.

    «Мы работаем над тем, чтобы решить проблему как можно скорее, и поддерживаем связь с операторами аэропортов и авиакомпаниями, чтобы минимизировать неудобства для путешественников», — заявил собеседник из МВД страны.

    В Хитроу сообщили, что направили дополнительных сотрудников для работы с очередями и взаимодействуют с пограничной службой, чтобы решить проблему.

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