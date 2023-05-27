Часы в очередях. В аэропортах Британии столкнулись со сбоем в электронной системе пограничного контроля

Масштабный сбой в электронной системе пограничного контроля возник в аэропортах Великобритании. Пассажиры столкнулись с серьезными задержками после приземления самолетов. Об этом 27 мая сообщает Reuters.

Эта система нужна для сканирования паспортов. В социальных сетях распространяются видеозаписи и фотографии, на которых видны длинные очереди с сотнями ожидающих в столичных аэропортах Хитроу и Гатвик. Людям приходится стоять по несколько часов.

«Мы работаем над тем, чтобы решить проблему как можно скорее, и поддерживаем связь с операторами аэропортов и авиакомпаниями, чтобы минимизировать неудобства для путешественников», — заявил собеседник из МВД страны.

В Хитроу сообщили, что направили дополнительных сотрудников для работы с очередями и взаимодействуют с пограничной службой, чтобы решить проблему.