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    В Петербурге задержали дворника, который может быть причастен к нападению на 10-летнюю девочку

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    Уголовное дело возбудили после нападения неизвестного на 10-летнюю девочку в Невском районе. Речь идет о покушении на насильственные действия сексуального характера. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 мая.

    На поимку подозреваемого ушло несколько дней. Накануне во 2-м Рабфаковском переулке задержали 32-летнего приезжего, который работает в Петербурге дворником. Мужчину отправили в изолятор.

    Как сообщалось ранее, незнакомец в синей рабочей куртке подошел к школьнице посреди бела дня и потащил ее в сторону кустов. Но в последний момент передумал и отпустил.

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