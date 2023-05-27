В Петербурге задержали дворника, который может быть причастен к нападению на 10-летнюю девочку

Уголовное дело возбудили после нападения неизвестного на 10-летнюю девочку в Невском районе. Речь идет о покушении на насильственные действия сексуального характера. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 мая.

На поимку подозреваемого ушло несколько дней. Накануне во 2-м Рабфаковском переулке задержали 32-летнего приезжего, который работает в Петербурге дворником. Мужчину отправили в изолятор.

Как сообщалось ранее, незнакомец в синей рабочей куртке подошел к школьнице посреди бела дня и потащил ее в сторону кустов. Но в последний момент передумал и отпустил.