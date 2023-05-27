Какие улицы перекроют в центре Петербурга на День города

Праздничные мероприятия ко Дню города 27 мая меняют схему движения в центре Петербурга. Часть улиц перекроют или уже перекрыли, на части запретили парковку, а общественный транспорт пустят объездными путями.
Перекрытия движения
С 0:00 до 23:59 перекрыто движение по проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади. Одновременно запрещена парковка на участке Миллионной Мошкова переулка до Дворцовой площади, а в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой парковаться нельзя до 23:59 5 июня.
До 12:00 29 мая перекрыто движение на площади Островского и улице Зодчего Росси перекроют и движение транспорта в целом. Там же, плюс в переулке Крылова введен запрет остановки транспорта.
С 9:00 до 11:00 27 мая перекроют движение по Адмиралтейской набережной от Дворцового моста до Английской набережной и Сенатской площади.
С 22:00 27 мая до 3:00 28 мая для проезда закроют Адмиралтейскую набережную от Дворцового моста до Английской набережной, Дворцовую набережную от Троицкого моста до Дворцового моста, Биржевую площадь, Невский проспект от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, Дворцовый проезд, перекрестки Университетской набережной со съездами с Дворцового моста и Дворцового проезда с Дворцовой и Адмиралтейской набережными, Адмиралтейский проспект от Невского проспекта до Гороховой улицы и в направлении от Исаакиевской площади до Гороховой улицы, Университетскую набережную от Дворцового моста до Менделеевской линии, Биржевой и Адмиралтейский проезды.
Общественный транспорт
До 16:00 27 мая и с 22:00 27 мая до 3:00 28 мая изменены трассы автобусных маршрутов №№ 7, 10, 24, 136, 169А и 191, а также троллейбусных маршрутов №№ 1, 7, 10, 11 и 17.
Автобусы №136 и №169А до 16:00 27 мая следуют по своей трассе без заезда на остановку «Смольный собор» на площади Растрелли.
С 22:00 27 мая до 3:00 28 мая вносятся следующие изменения:
- автобусы №№ 7, 10, 24 и 191 пойдут в объезд через Благовещенский и Тучков мосты,
- троллейбусы №№ 1, 7 и 10 поедут по Малой Морской улице и Конногвардейскому бульвару до площади Труда,
- троллейбус №11 будет работать на участке от улицы Кораблестроителей до Съезжинской улицы,
- троллейбус №17 поедет через Малую Морскую улицу.
Метрополитен будет открыт всю ночь с 27 на 28 мая. А также с 0:00 до 6:00 28 мая будут работать 11 наземных маршрутов общественного транспорта.