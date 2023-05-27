Какие улицы перекроют в центре Петербурга на День города

Праздничные мероприятия ко Дню города 27 мая меняют схему движения в центре Петербурга. Часть улиц перекроют или уже перекрыли, на части запретили парковку, а общественный транспорт пустят объездными путями.



Перекрытия движения

С 0:00 до 23:59 перекрыто движение по проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади. Одновременно запрещена парковка на участке Миллионной Мошкова переулка до Дворцовой площади, а в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой парковаться нельзя до 23:59 5 июня.

До 12:00 29 мая перекрыто движение на площади Островского и улице Зодчего Росси перекроют и движение транспорта в целом. Там же, плюс в переулке Крылова введен запрет остановки транспорта.