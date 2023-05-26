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    Последние выходные мая. Рассказываем, куда пойти в День города

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    Петербургу в этом году исполняется 320 лет со дня основания. Праздничные мероприятия продлятся все выходные. Горожан и туристов ждут не только шоу света на стрелке Васильевского и оперный гала на Дворцовой, но и множество других событий. О том, каких именно — карточки «Фонтанки».

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