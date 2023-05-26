Путин лично решил возобновить авиасообщение с Грузией и не ожидал протестов на этот счет

Президент России Владимир Путин надеялся, что возобновление авиасообщения между Россией и Грузией будет воспринято позитивно. Он не ожидал, что поднимется «совершенно непонятная буча».

Ситуацию в Грузии после возобновления авиасообщения между Москвой и Тбилиси Путин прокомментировал 26 мая, во время встречи с членами общественной организации «Деловая Россия». Он отметил, что идея снова пустить регулярные рейсы между странами принадлежала ему — так он решил поддержать людей в Грузии, которые хотят выстраивать с Россией нормальные отношения. Также он учитывал сезон отпусков и интересы людей, которые «любят Грузию». Но протесты в Тбилиси его удивили.