Путин лично решил возобновить авиасообщение с Грузией и не ожидал протестов на этот счет

Президент России Владимир Путин надеялся, что возобновление авиасообщения между Россией и Грузией будет воспринято позитивно. Он не ожидал, что поднимется «совершенно непонятная буча».
Ситуацию в Грузии после возобновления авиасообщения между Москвой и Тбилиси Путин прокомментировал 26 мая, во время встречи с членами общественной организации «Деловая Россия». Он отметил, что идея снова пустить регулярные рейсы между странами принадлежала ему — так он решил поддержать людей в Грузии, которые хотят выстраивать с Россией нормальные отношения. Также он учитывал сезон отпусков и интересы людей, которые «любят Грузию». Но протесты в Тбилиси его удивили.
«Откровенно говоря, для меня было полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут: «Спасибо, хорошо». Но нет, там какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно и, честно говоря, неожиданно», — цитирует Путина РИА Новости.
Авиасообщение с Грузией возобновлено с середины мая. Летают между странами несколько российских перевозчиков, а также Georgian Airways. Президент Грузии на поведение национальной авиакомпании отреагировала бойкотом. Глава Georgian Airways заявил, что госпожу Саломе Зурабишвили не пустят в самолеты Georgian Airways, пока она не извинится перед грузинским народом.