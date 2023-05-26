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    Корреспондента нежелательной организации «Важные истории»* оштрафовали за запрос в предприятие ОПК

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    Корреспондент признанной нежелательной организации «Важные истории»* Мария Жолобова оштрафована судом в Петербурге за участие в деятельности этого издания.

    Жолобова, сообщает 26 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, попала под статью после того, как в ноябре прошлого года направила запрос в ООО «Специальный Технологический Центр». Эта компания является предприятием оборонно-промышленного комплекса. Корреспондент в запросе просила ООО рассказать о том, что они выпускают, в том числе в рамках гособоронзаказа.

    Ответом стал протокол по статье 20.33 КоАП — участие в деятельности нежелательной организации. В суд девушка не пришла. Ее оштрафовали на пять тысяч рублей.

    *Организация включена в перечень нежелательных на территории РФ.

    Согласно законодательству, такие организации не могут иметь свои структурные подразделения на территории РФ, им запрещено распространять информацию, в том числе в Интернете, а гражданам РФ нельзя принимать участие в их деятельности, иначе будет грозить сначала административная, а потом и уголовная ответственность (последняя наступает в том числе за сбор или предоставление средств для обеспечения работы таких организаций).

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