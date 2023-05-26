Корреспондента нежелательной организации «Важные истории»* оштрафовали за запрос в предприятие ОПК

Корреспондент признанной нежелательной организации «Важные истории»* Мария Жолобова оштрафована судом в Петербурге за участие в деятельности этого издания.
Жолобова, сообщает 26 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, попала под статью после того, как в ноябре прошлого года направила запрос в ООО «Специальный Технологический Центр». Эта компания является предприятием оборонно-промышленного комплекса. Корреспондент в запросе просила ООО рассказать о том, что они выпускают, в том числе в рамках гособоронзаказа.
Ответом стал протокол по статье 20.33 КоАП — участие в деятельности нежелательной организации. В суд девушка не пришла. Ее оштрафовали на пять тысяч рублей.
*Организация включена в перечень нежелательных на территории РФ.