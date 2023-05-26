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    Берег Финского залива пожелтел. Петербуржцам объяснили, в чем дело

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    Странный желтый цвет приобрел в некоторых местах берег Финского залива, а кое-где – и вода. С химикатами и прочими опасностями это не связано, объясняют 26 мая в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора.

    Северо-Западное Управление Росприроднадзора

    Оказывается, дело в цветении деревьев: желтые разводы – это всего лишь пыльца. Она бывает разного цвета, но обычно имеет желтоватый пигмент. Такой налет активно образовывается во время дождей, которые «вымывают крупные пыльцевые зерна из воздуха».

    Северо-Западное Управление Росприроднадзора

    В ведомстве поясняют, что в середине мая обычно «пылят» ель и береза, а в конце – сосна и дуб. Пыльцевые зерна циркулируют в атмосфере с помощью воздушных «мешков».

    Пожелтели берег и вода и в Петербурге, и в некоторых районах Ленобласти. Такое же явление можно наблюдать и в Калининградской области на побережье Балтийского моря.

    Финский залив бывает и желтым, и зеленым – «Фонтанка» рассказывала, из-за чего так происходит и почему не стоит купаться в позеленевшей воде.

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