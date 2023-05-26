Берег Финского залива пожелтел. Петербуржцам объяснили, в чем дело

Странный желтый цвет приобрел в некоторых местах берег Финского залива, а кое-где – и вода. С химикатами и прочими опасностями это не связано, объясняют 26 мая в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Оказывается, дело в цветении деревьев: желтые разводы – это всего лишь пыльца. Она бывает разного цвета, но обычно имеет желтоватый пигмент. Такой налет активно образовывается во время дождей, которые «вымывают крупные пыльцевые зерна из воздуха».

В ведомстве поясняют, что в середине мая обычно «пылят» ель и береза, а в конце – сосна и дуб. Пыльцевые зерна циркулируют в атмосфере с помощью воздушных «мешков».



Пожелтели берег и вода и в Петербурге, и в некоторых районах Ленобласти. Такое же явление можно наблюдать и в Калининградской области на побережье Балтийского моря.

