Краснодарский губернатор подтвердил: взорвались беспилотники. Житель показывает обломки аппарата

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что причиной утреннего взрыва («хлопка», как его назвали в оперштабе) на Морской улице в Краснодаре стало падение двух беспилотников.



«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, идут следственные мероприятия. Администрация обязуется помочь горожанам, чьё жильё пострадало, а также содействовать в восстановлении повреждений.



Как уже писала «Фонтанка», в Краснодаре 26 мая было два взрыва. На Морской в 4:17 задело здание с телекоммуникационной вышкой МТС, а через несколько минут рядом на Гаражной — пятиэтажку и частный дом. Многие жители домов говорят, что перед этим видели что-то летающее и жужжащее, пишет 93.RU.

