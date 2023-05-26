Краснодарский губернатор подтвердил: взорвались беспилотники. Житель показывает обломки аппарата

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что причиной утреннего взрыва («хлопка», как его назвали в оперштабе) на Морской улице в Краснодаре стало падение двух беспилотников.
«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, идут следственные мероприятия. Администрация обязуется помочь горожанам, чьё жильё пострадало, а также содействовать в восстановлении повреждений.
Как уже писала «Фонтанка», в Краснодаре 26 мая было два взрыва. На Морской в 4:17 задело здание с телекоммуникационной вышкой МТС, а через несколько минут рядом на Гаражной — пятиэтажку и частный дом. Многие жители домов говорят, что перед этим видели что-то летающее и жужжащее, пишет 93.RU.
«Сначала был звук, как будто гигантский комар жужжит. Он врезался в здание МТС, как я поняла, люди выбежали из домов, чтобы посмотреть, что происходит. А потом был второй взрыв, либо второй дрон, либо что-то еще», — рассказала местная жительница.
На месте нашли обломки беспилотника — фотографии опубликовало издание «Россия.Кубань». Местный житель пожаловался 93.RU, что осколки посекли его машину. Приводим цитату из его рассказа: «А вот этот дрон, который прилетел, здесь у нас долбанул, вот он. Да, машине кранты... И вот еще дальше у человека крышу всю разорвало. Прилетело, их было две штуки, один на той стороне взорвался, один у нас тут, не долетел. Это дрон, ребята».
93.RU
Утром оперативный штаб края комментировал информацию о повреждении машины в районе улицы Героя Яцкова. «В социальных сетях появились сообщения о якобы падении неизвестных обломков в микрорайоне по ул. Героя Яцкова. Это ложная информация», — отмечалось в сообщении. На видео — другой автомобиль.
телеграм-канал Оперативный штаб — Краснодарский край
«На самом деле эта машина после ДТП — стоит на проезжей части уже некоторое время. На кадрах видно, что дверь зафиксировали веревкой после дорожной аварии», — пояснили в оперштабе.