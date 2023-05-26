Актрису Дрожжину наказали условно за хищение более 20 млн из наследства Баталова. Её соучастники едут в колонию

Замоскворецкий районный суд Москвы огласил приговоры фигурантам дела о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. 74-летнюю актрису Наталью Дрожжину, которой следствие отводит одну из ведущих ролей, оставили на свободе.
Как сообщает столичная прокуратура 26 мая, Дрожжиной назначили четыре года условно с аналогичным испытательным сроком. Её 75-летний супруг юрист Михаил Цивин и бывший нотариус Дмитрий Бублий получили по пять лет каждый. Мужчины будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Бублий взят под стражу в зале суда. Его признали виновным в пособничестве и на два года лишили права заниматься нотариальной деятельностью.
Гособвинитель настаивал на реальных сроках для всех фигурантов.
По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове Баталова и его младшей дочери, на протяжении нескольких лет помогая продуктами, вещами первой необходимости и решая бытовые вопросы. Забота, как установил суд, была с умыслом. Фигуранты обманом получили доверенность на распоряжение деньгами семьи и сняли с их счетов более 20 млн рублей.
Кроме того, сообщает СК, были подписаны договоры пожизненного содержания с иждивением, которые удостоверил знакомый нотариус Бублий. Это лишило наследников одной квартиры, доли в другой и мастерской. Общий ущерб оценили примерно в 57 млн рублей.
Дело было возбуждено по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина после того, как о несчастьях семьи Баталова написали в СМИ. Фигуранты вину не признают.
Алексей Баталов — один из самых известных и любимых в России актеров, скончался с июне 2017 года. Самые знаменитые фильмы с участием Баталова — «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Дорогой мой человек», «Летят журавли».