Актрису Дрожжину наказали условно за хищение более 20 млн из наследства Баталова. Её соучастники едут в колонию

Как сообщает столичная прокуратура 26 мая, Дрожжиной назначили четыре года условно с аналогичным испытательным сроком. Её 75-летний супруг юрист Михаил Цивин и бывший нотариус Дмитрий Бублий получили по пять лет каждый. Мужчины будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Замоскворецкий районный суд Москвы огласил приговоры фигурантам дела о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. 74-летнюю актрису Наталью Дрожжину, которой следствие отводит одну из ведущих ролей, оставили на свободе.

Бублий взят под стражу в зале суда. Его признали виновным в пособничестве и на два года лишили права заниматься нотариальной деятельностью.



Гособвинитель настаивал на реальных сроках для всех фигурантов.



По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове Баталова и его младшей дочери, на протяжении нескольких лет помогая продуктами, вещами первой необходимости и решая бытовые вопросы. Забота, как установил суд, была с умыслом. Фигуранты обманом получили доверенность на распоряжение деньгами семьи и сняли с их счетов более 20 млн рублей.

