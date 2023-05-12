18 лет на троих. Обвиняемым в афере с наследием актёра Баталова просят реальные сроки

Обвиняемые в хищении имущества у семьи актёра Алексея Баталова рискуют разъехаться по колониям. Гособвинитель настаивает, что на свободе актриса Наталья Дрожжина и её супруг юрист Михаил Цивин не исправятся.
Как сообщает прокуратура Москвы 12 мая, в прениях в Замоскворецком суде столицы сторона обвинения запросила для фигурантов сроки в колонии общего режима. Цивину просят назначить 7 лет со штрафом в 400 тысяч рублей, Дрожжиной — 6 лет и 200 тысяч рублей.
Третий фигурант — бывший нотариус Дмитрий Бублий. Ему предъявлено пособничество в мошенничестве в особо крупном размере. Для него просят 5 лет в колонии, штраф в 300 тысяч рублей и трёхлетний запрет на связанную с нотариальными действиями работу.
«В ходе судебного следствия вину они не признали», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Уголовное дело было возбуждено в 2020 году по заявлению вдовы актёра, потомственной артистки цирка Гитаны Леонтенко и дочери Марии Баталовой. По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к наследникам под предлогам помощи и поддержки, а потом обманом подписали доверенность на распоряжение деньгами. С её помощью в 2019–2020 годах со счетов семьи Баталова исчезло более 20 млн рублей.
Нотариус Бублий, согласно обвинительному заключению, помог с тремя договорами на пожизненное содержание и иждивение, которые были заверены в обход законной процедуры. Так семья лишилась квартиры, доли в другой квартире и мастерской. Общий ущерб — порядка 57 млн рублей. Договоры с обвиняемой суд признал недействительными.