18 лет на троих. Обвиняемым в афере с наследием актёра Баталова просят реальные сроки

Обвиняемые в хищении имущества у семьи актёра Алексея Баталова рискуют разъехаться по колониям. Гособвинитель настаивает, что на свободе актриса Наталья Дрожжина и её супруг юрист Михаил Цивин не исправятся.

Как сообщает прокуратура Москвы 12 мая, в прениях в Замоскворецком суде столицы сторона обвинения запросила для фигурантов сроки в колонии общего режима. Цивину просят назначить 7 лет со штрафом в 400 тысяч рублей, Дрожжиной — 6 лет и 200 тысяч рублей.

Третий фигурант — бывший нотариус Дмитрий Бублий. Ему предъявлено пособничество в мошенничестве в особо крупном размере. Для него просят 5 лет в колонии, штраф в 300 тысяч рублей и трёхлетний запрет на связанную с нотариальными действиями работу.