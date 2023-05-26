Губернатор Белгородской области рассказал о гибели мирного жителя от выстрела в голову при атаке украинских диверсантов

Во время нападения украинской диверсионно-разведывательной группы на Грайворонский район в Белгородской области местный житель погиб от выстрела в голову. Об этом 26 мая глава региона Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-каналах.

«Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, явился выстрел в голову, а не осколочное ранение», — сказал губернатор.