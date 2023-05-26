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    Губернатор Белгородской области рассказал о гибели мирного жителя от выстрела в голову при атаке украинских диверсантов

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    Во время нападения украинской диверсионно-разведывательной группы на Грайворонский район в Белгородской области местный житель погиб от выстрела в голову. Об этом 26 мая глава региона Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-каналах.

    «Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, явился выстрел в голову, а не осколочное ранение», — сказал губернатор.


    Погибшим жителем стал командир отделения Преображенского батальона. Гладков уточнил, что он не был военнослужащим. Однако губернатор пообещал выплатить его семье 3 миллиона рублей, как положено за гибель военного. Его несовершеннолетней дочери до достижения 21-летнего возраста будут ежемесячно выплачивать 50 000 рублей, что положено детям «погибших членов самообороны».

    В Белгородской области 22 мая из-за вторжения украинских диверсантов был введен режим КТО. Нападение произошло на Грайворонский городской округ. Зачистка территории продолжалась сутки. Возбуждено уголовное дело по ряду статей. Диверсантам удалось зайти в ряд приграничных населенных пунктов. В Минобороны отчитались о ликвидации более 70 диверсантов, после чего режим КТО отменили.

    Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских, пенсионерка 1941 года рождения умерла во время организованного властями переезда в безопасное место.

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