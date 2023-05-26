Домик на юге Петербурга сгорел из-за неосторожного обращения с огнем. В нем самовольно жила многодетная семья

Стала известна личность девушки, погибшей в пожаре в Московском районе.



Ей, по данным «Фонтанки» 26 мая, 19 лет, и в домике в садоводстве «Зеленый сад», она жила с матерью и тремя братьями и сестрами. По предварительной информации, летний домик семья заняла незаконно. А причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.



Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС Петербурга накануне, пожар на 28 линии садоводства начался в пять дня. Дом размером 6 на 6 метров и пристройка сгорели полностью.

