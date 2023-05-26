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    Домик на юге Петербурга сгорел из-за неосторожного обращения с огнем. В нем самовольно жила многодетная семья

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    Стала известна личность девушки, погибшей в пожаре в Московском районе.

    Ей, по данным «Фонтанки» 26 мая, 19 лет, и в домике в садоводстве «Зеленый сад», она жила с матерью и тремя братьями и сестрами. По предварительной информации, летний домик семья заняла незаконно. А причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

    Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС Петербурга накануне, пожар на 28 линии садоводства начался в пять дня. Дом размером 6 на 6 метров и пристройка сгорели полностью.

    В 18:15 пожар был ликвидирован. В ходе разбора обгоревших конструкций на месте нашли погибшего человека.

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