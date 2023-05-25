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    Минобороны поднимало истребители. Над Балтийским морем обнаружили два бомбардировщика ВВС США

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    Две воздушные цели, приближающиеся к российской границе, были обнаружены 25 мая над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщает Минобороны России.

    Для того, чтобы не допустить нарушения границы России, в воздух были подняты два истребителя из состава дежурных по противовоздушной обороне ЗВО. Согласно сообщению ведомства, речь идет о Су-35с и Су-27п.

    «Экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США», — сообщает Министерство обороны.

    На аэродром базирования истребители вернулись после удаления бомбардировщиков от границы. Ее нарушение допущено не было. В ведомстве также подчеркивают, что полет был выполнен «в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

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