Минобороны поднимало истребители. Над Балтийским морем обнаружили два бомбардировщика ВВС США

Две воздушные цели, приближающиеся к российской границе, были обнаружены 25 мая над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщает Минобороны России.



Для того, чтобы не допустить нарушения границы России, в воздух были подняты два истребителя из состава дежурных по противовоздушной обороне ЗВО. Согласно сообщению ведомства, речь идет о Су-35с и Су-27п.



«Экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США», — сообщает Министерство обороны.



На аэродром базирования истребители вернулись после удаления бомбардировщиков от границы. Ее нарушение допущено не было. В ведомстве также подчеркивают, что полет был выполнен «в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

