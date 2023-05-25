Ничего подобного не строили 40 лет: Балтийский завод получил уникальный заказ

Балтийский завод и Росатом подписали контракт на строительство уникального судна проекта 22770. Оно будет специализироваться на обслуживании атомных ледоколов и плавучих АЭС. Сейчас перезарядкой реакторов занимается плавтехбаза, которую ввели в эксплуатацию больше 40 лет назад.
Как сообщили 25 мая в отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот», новое судно атомно-технологического обслуживания (МСАТО) будет предназначено для выполнения полного комплекса работ по перезарядке ядерных энергетических установок действующих атомных ледоколов, а также ПАТЭС «Академик Ломоносов». А в перспективе — модернизированных плавучих энергоблоков.
Проект 22770 разработан АО ЦКБ «Айсберг». Длинна — 158,8 метра, ширина — 26 метров, водоизмещение — 22 661 тонна, ледовый класс — Arc5. МСАТО сможет заниматься выгрузкой отработанного ядерного топлива из реакторных установок обслуживаемых судов и загрузкой свежего, а также принимать, хранить и отгружать жидкие радиоактивные отходы. Постройку пополам оплатят за счет инвестпрограммы Росатома и федерального бюджета. Планируемый срок сдачи — 2029 год.
«Сейчас работы по перезарядке реакторов атомных ледоколов предыдущих поколений обеспечивает плавтехбаза «Имандра», — сообщил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. — Это судно было введено в эксплуатацию в 1980 году».
Сейчас на Балтийском заводе строят третий и четвертый ледоколы серии «Якутия», который должен быть сдан до конца 2024 года, и «Чукотка», его планируют сдать до конца 2026 года. Еще три ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — уже работают в акватории Северного морского пути. Контракт на строительство пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 был подписан в начале февраля.