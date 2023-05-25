    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    760мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.98eur85.88

    Ничего подобного не строили 40 лет: Балтийский завод получил уникальный заказ

    2945
    9 комментариев

    Балтийский завод и Росатом подписали контракт на строительство уникального судна проекта 22770. Оно будет специализироваться на обслуживании атомных ледоколов и плавучих АЭС. Сейчас перезарядкой реакторов занимается плавтехбаза, которую ввели в эксплуатацию больше 40 лет назад.

    Как сообщили 25 мая в отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот», новое судно атомно-технологического обслуживания (МСАТО) будет предназначено для выполнения полного комплекса работ по перезарядке ядерных энергетических установок действующих атомных ледоколов, а также ПАТЭС «Академик Ломоносов». А в перспективе — модернизированных плавучих энергоблоков.

    Фото: ФГУП «Атомфлот»
    ПоделитьсяПоделиться

    Проект 22770 разработан АО ЦКБ «Айсберг». Длинна — 158,8 метра, ширина — 26 метров, водоизмещение — 22 661 тонна, ледовый класс — Arc5. МСАТО сможет заниматься выгрузкой отработанного ядерного топлива из реакторных установок обслуживаемых судов и загрузкой свежего, а также принимать, хранить и отгружать жидкие радиоактивные отходы. Постройку пополам оплатят за счет инвестпрограммы Росатома и федерального бюджета. Планируемый срок сдачи — 2029 год.

    «Сейчас работы по перезарядке реакторов атомных ледоколов предыдущих поколений обеспечивает плавтехбаза «Имандра», — сообщил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. — Это судно было введено в эксплуатацию в 1980 году».

    Сейчас на Балтийском заводе строят третий и четвертый ледоколы серии «Якутия», который должен быть сдан до конца 2024 года, и «Чукотка», его планируют сдать до конца 2026 года. Еще три ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — уже работают в акватории Северного морского пути. Контракт на строительство пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 был подписан в начале февраля.

    Фото: ФГУП «Атомфлот»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close