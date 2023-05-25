Ничего подобного не строили 40 лет: Балтийский завод получил уникальный заказ

Балтийский завод и Росатом подписали контракт на строительство уникального судна проекта 22770. Оно будет специализироваться на обслуживании атомных ледоколов и плавучих АЭС. Сейчас перезарядкой реакторов занимается плавтехбаза, которую ввели в эксплуатацию больше 40 лет назад.



Как сообщили 25 мая в отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот», новое судно атомно-технологического обслуживания (МСАТО) будет предназначено для выполнения полного комплекса работ по перезарядке ядерных энергетических установок действующих атомных ледоколов, а также ПАТЭС «Академик Ломоносов». А в перспективе — модернизированных плавучих энергоблоков.