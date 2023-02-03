Балтзавод в Петербурге построит еще два атомных ледокола

Росатомфлот заключил контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Исполнитель — «Балтийский завод» в Петербурге.

Как сообщили 3 февраля в отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот», строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов будет финансироваться в пропорции 50 на 50 из средств федерального бюджета и «Атомфлота». Пятый ледокол должен быть введен в эксплуатацию до конца 2028 года, а шестой — до конца 2030 года.

Сейчас на Балтзаводе продолжается строительство третьего и четвертого ледоколов серии — «Якутии», который должен быть сдан до конца 2024 года, и «Чукотки», который планируют сдать до конца 2026 года. Еще три ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — уже работают в акватории Северного морского пути.