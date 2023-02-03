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    Балтзавод в Петербурге построит еще два атомных ледокола

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    Росатомфлот заключил контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Исполнитель — «Балтийский завод» в Петербурге.

    Как сообщили 3 февраля в отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот», строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов будет финансироваться в пропорции 50 на 50 из средств федерального бюджета и «Атомфлота». Пятый ледокол должен быть введен в эксплуатацию до конца 2028 года, а шестой — до конца 2030 года.

    Сейчас на Балтзаводе продолжается строительство третьего и четвертого ледоколов серии — «Якутии», который должен быть сдан до конца 2024 года, и «Чукотки», который планируют сдать до конца 2026 года. Еще три ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — уже работают в акватории Северного морского пути.

    Как писала «Фонтанка», многомиллиардные заказы на строительство ледоколов не помогают вытянуть Балтзавод из предбанкротного состояния, в котором он перманентно находится как минимум последние десять лет, и весной предприятие могут ждать изменения.

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    Балтийский заводАтомные ледоколы
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