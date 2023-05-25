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    В метро Петербурга сформировалась толпа. Горожане ждут поезда дольше обычного

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    Пассажиры петербургского метрополитена сообщают о толпе людей, скопившихся на станции Площадь Восстания вечером в четверг. Фотографиями 25 мая делятся читатели «Фонтанки».

    «На Площади Восстания в час пик нет поездов по 10 минут. Затем идет пустой поезд на перегон, в вагон не зайти. Так уже не первый раз на этой неделе примерно в 18:20», — поделилась Екатерина.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Екатерина
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    Перед ней о проблеме на «красной» ветке подземки сообщала Наталья. По словам женщины, на Пушкинской людей вывели из поезда.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Наталья
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    В пресс-службе метрополитена Петербурга объяснили, что неисправный состав высадил пассажиров на Владимирской и отправился в депо, из-за чего задержка составила пять минут.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу петербургского метрополитена.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Екатерина
    Фото: Читательница «Фонтанки» Наталья

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