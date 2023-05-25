Пенсионерка отсудила у УК деньги за травмы, полученные при падении на льду на проспекте Просвещения

Пожилая петербурженка смогла отсудить деньги у управляющей компании за падение на льду на проспекте Просвещения. Разбирательства длились около года.



Моральный ущерб женщина оценила в 200 тысяч рублей, рассказал 25 мая «Фонтанке» ее сын. Суд, по его словам, сегодня удовлетворил иск к УК «Континент 5», но остановился на сумме в 150 тысяч. Это «Фонтанке» подтвердили и в объединенной пресс-службе судов города.

В картотеке Выборгского райсуда действительно есть данные о том, что в эту дату был удовлетворен иск к этой УК. Третьими лицами были в том числе администрация Выборгского района и ЖКС №2, а истцом помимо потерпевшей прокурор района — он обращался с иском в ее интересах. Иск, судя по данным картотеки, был зарегистрирован в конце мая прошлого года.