Пенсионерка в Петербурге попала в больницу из-за гололедицы

Гололедица по-прежнему опасна. В Петербурге пенсионерку срочно госпитализировали после того, как она поскользнулась на льду. Об этом «Фонтанке» рассказали родственники пострадавшей.



По их словам, инцидент произошёл 26 февраля около 10 часов утра в жилом комплексе на проспекте Просвещения, дом 43, строение 1. Жительница дома, 66-летняя инвалид второй группы вышла из парадной и тут же упала, поскользнувшись на льду. Сын женщины вызвал Скорую помощь, её доставили в больницу на улице Вавиловых и срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у неё ушиб головного мозга с гематомой.

