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Пенсионерка в Петербурге попала в больницу из-за гололедицы

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Гололедица по-прежнему опасна. В Петербурге пенсионерку срочно госпитализировали после того, как она поскользнулась на льду. Об этом «Фонтанке» рассказали родственники пострадавшей.

По их словам, инцидент произошёл 26 февраля около 10 часов утра в жилом комплексе на проспекте Просвещения, дом 43, строение 1. Жительница дома, 66-летняя инвалид второй группы вышла из парадной и тут же упала, поскользнувшись на льду. Сын женщины вызвал Скорую помощь, её доставили в больницу на улице Вавиловых и срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у неё ушиб головного мозга с гематомой.

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Сын обратился в управляющую компанию, но там его проигнорировали, хотя мать, по его словам, входит в совет дома. Он рассказал, что подал жалобу в Роспотребнадзор и комитет по благоустройству, а после получения документов собирается заявить в прокуратуру.

По его словам, территорию двора убирают нерегулярно, люди получают травмы из-за гололедицы не первый раз.

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Комментарии (3)

Денеб
Всё, что нужно знать о Петербурге Беглова......
260802551
Купите своим старикам шипы на обувь специальную, на севере такое носят.
Дядя Бо
Лондон Парк - гиблое место, про́клятое.
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