Карты на стол. За Россию без Крыма и новых регионов может грозить миллион

Госдума РФ сразу в двух чтениях приняла закон об ответственности за распространение карт, которые оспаривают целостность России, сообщает 25 мая РИА Новости.
Инициативу внесли в нижнюю палату парламента России ещё в сентябре 2022, «Фонтанка» писала об этом.
Поправки в статью 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности» предполагают, что карты или иные изображения, которые оспаривают территориальную целостность России, будут считаться экстремистскими материалами.
Также вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). За распространение карт, оспаривающих территориальную целостность, и иной подобной продукции для частных лиц в качестве наказания устанавливается штраф либо арест до 15 суток. Для юрлиц — штраф до 1 миллиона рублей.
Ранее глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщал: «Активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны» (цитата по РИА Новости).
Пискарёв также вспоминал о случае продажи детских обоев, где Крым был обозначен как часть Украины.