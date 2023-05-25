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    Карты на стол. За Россию без Крыма и новых регионов может грозить миллион

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    Госдума РФ сразу в двух чтениях приняла закон об ответственности за распространение карт, которые оспаривают целостность России, сообщает 25 мая РИА Новости.

    Инициативу внесли в нижнюю палату парламента России ещё в сентябре 2022, «Фонтанка» писала об этом.

    Поправки в статью 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности» предполагают, что карты или иные изображения, которые оспаривают территориальную целостность России, будут считаться экстремистскими материалами.

    Также вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). За распространение карт, оспаривающих территориальную целостность, и иной подобной продукции для частных лиц в качестве наказания устанавливается штраф либо арест до 15 суток. Для юрлиц — штраф до 1 миллиона рублей.

    Ранее глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщал: «Активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны» (цитата по РИА Новости).

    Пискарёв также вспоминал о случае продажи детских обоев, где Крым был обозначен как часть Украины.

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