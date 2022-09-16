    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    3 м/с, южн

    743мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.67eur59.62
    Как общаться с мошенникомКуда пойти на выходныхВсе вокруг болеютОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Карты России без Крыма и Курил предложили признать экстремистскими материалами

    628
    8 комментариев

    За распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России, предлагается ввести штраф или арест до 15 суток. Инициатива внесена в Госдуму, сообщила 16 сентября пресс-служба главы комитета по безопасности ГД Василия Пискарева.

    Изменить предлагается статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и Кодекс административных правонарушений.

    Карты и изображения, оспаривающие территориальную целостность России, отнесут к экстремистским материалам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close