Карты России без Крыма и Курил предложили признать экстремистскими материалами

За распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России, предлагается ввести штраф или арест до 15 суток. Инициатива внесена в Госдуму, сообщила 16 сентября пресс-служба главы комитета по безопасности ГД Василия Пискарева.
Изменить предлагается статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и Кодекс административных правонарушений.
Карты и изображения, оспаривающие территориальную целостность России, отнесут к экстремистским материалам.