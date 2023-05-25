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    Водитель умер до ДТП в Петергофе

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    5 комментариев

    По фотографиям с места ДТП на улице Аврова в Петергофе не скажешь, что погиб человек. Потому что причиной смерти стала не авария. Подробностями 25 мая делится «Дорожный инспектор».

    На фотографиях в паблике — «Форд Фокус», остановившийся у ограждения. Оно не повреждено. У машины тоже минимум повреждений. Как писала «Фонтанка», из салона достали тело 72-летнего водителя и отправили в морг для установления причины смерти.

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    По предварительным данным «Дорожного инспектора», у водителя случился сердечный приступ, он скончался ещё до ДТП. После этого машина выехала на встречку и врезалась в ограждение. ДТП произошло 24 мая около полудня.

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    Комментарии 5

    Гость25 Мая 2023 в 14:13
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