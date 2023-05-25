Водитель умер до ДТП в Петергофе

По фотографиям с места ДТП на улице Аврова в Петергофе не скажешь, что погиб человек. Потому что причиной смерти стала не авария. Подробностями 25 мая делится «Дорожный инспектор».



На фотографиях в паблике — «Форд Фокус», остановившийся у ограждения. Оно не повреждено. У машины тоже минимум повреждений. Как писала «Фонтанка», из салона достали тело 72-летнего водителя и отправили в морг для установления причины смерти.

