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    «Фокус» в Петергофе приехал во встречный забор. Причина смерти водителя — пока загадка

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    После ДТП в Петергофе из автомобиля извлекли мёртвого водителя. От чего он умер, выясняется. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 мая.

    ДТП произошло вчера в 11:50 на улице Аврова, 8. Пенсионер из Стрельны, которому недавно исполнилось 72 года, на своём «Форде Фокусе» внезапно выехал на встречную полосу и врезался в силовое ограждение слева. Он скончался. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

    В этом году водителя всего один раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

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    Комментарии 2

    Гость25 Мая 2023 в 09:51
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