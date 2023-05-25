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    Мужчина с ножом напал на молодого следователя на севере Петербурга. Ему не поздоровилось

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    Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в уличном разбое в Выборгском районе Петербурга. Он покусился на имущество девушки, но та оказалась не робкого десятка.

    Целеустремлённого мужчину у торгового центра «Вояж» полицейский главк показал 25 мая. Накануне в половине девятого часа утра он уверенно двигался в сторону метро, на парковку гипермаркета завернул за девушкой.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Позже 24-летняя петербурженка расскажет, как незнакомец с ножом рвался к её сумке. Своё она не отдала.

    Обидчик сбежал недалеко. Около трёх часов дня его задержали у станции метро «Озерки». Это 30-летний мужчина из Кемеровской области без официальной работы и с долгами в родном городе. Местные приставы знают его в том числе как отца, не слишком охотно выделяющего деньги на содержание детей.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемого определили в изолятор временного содержания. Судя по оперативной съёмке, в отдел он уезжал с расцарапанным лицом. Давность травм не уточняется. По информации «Фонтанки», 24-летняя потерпевшая — следователь из транспортного СК.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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