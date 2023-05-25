Мужчина с ножом напал на молодого следователя на севере Петербурга. Ему не поздоровилось

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в уличном разбое в Выборгском районе Петербурга. Он покусился на имущество девушки, но та оказалась не робкого десятка.



Целеустремлённого мужчину у торгового центра «Вояж» полицейский главк показал 25 мая. Накануне в половине девятого часа утра он уверенно двигался в сторону метро, на парковку гипермаркета завернул за девушкой.