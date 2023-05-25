В Уфе делили шаурму. Драка, выстрел и больница

В Уфе произошла стрельба из-за куска шаурмы. Пострадавшего госпитализировали с ранением груди и ладони. Об этом 25 мая сообщает UFA.1.RU.

Как пишет издание со ссылкой на соцсети, два мужчины ели шаурму на улице Мустая Карима. К ним подошел прохожий и попросил «поделиться». Ему отказали. Тогда уфимец полез в драку, но получил отпор. Затем жаждущий шаурмы достал травматическое оружие и начал стрелять.

Один из тех, кто отказался поделиться шаурмой, оказался в городской больнице № 13 с ранением груди и ладони.

В региональном минздраве рассказали, что пациент защищался рукой от выстрела травматическим оружием, состояние у него стабильное.