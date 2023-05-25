Не один Севастополь. В Крыму сбили и перехватили 6 БПЛА

Атаку беспилотников ночью 25 мая отразили не только в Севастополе, но и в других районах Крыма.



В общей сложности силы ПВО в Крыму за ночь сбили, а также заглушили и посадили шесть беспилотных летательных аппаратов, сообщает глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале. Жертв нет, никто не пострадал.



«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — добавил Аксёнов.



Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что над городом за ночь сбили два БПЛА.

