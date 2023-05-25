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    Не один Севастополь. В Крыму сбили и перехватили 6 БПЛА

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    Атаку беспилотников ночью 25 мая отразили не только в Севастополе, но и в других районах Крыма.

    В общей сложности силы ПВО в Крыму за ночь сбили, а также заглушили и посадили шесть беспилотных летательных аппаратов, сообщает глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале. Жертв нет, никто не пострадал.

    «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — добавил Аксёнов.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что над городом за ночь сбили два БПЛА.

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