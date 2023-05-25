Петербургский гостиничный бренд Vertical Hospitality перенес штаб-квартиру в Дубай





Штаб-квартира петербургского гостиничного бренда Vertical Hospitality компании Becar переехала из Северной столицы в Дубай, ОАЭ.



Vertical — зародившийся в Петербурге гостиничный бренд, ориентированный на работу с цифровыми кочевниками — молодыми сотрудниками со всего мира, айтишниками, фрилансерами, представителями творческих профессий и простыми удаленщиками, не привязанными к рабочему месту. Это новое поколение путешественников, на которых, по данным Becar, на сегодня приходится до половины мирового турпотока.



В 2013 году в Петербурге открылся первый отель сети. Несколько лет назад Vertical Hoslitality построила свой первый объект в Дубае — коливинг, который показал 97% заполняемости в первый год работы.

