    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    761мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.97eur86.2

    Петербургский гостиничный бренд Vertical Hospitality перенес штаб-квартиру в Дубай

    438
    обсудить


    Штаб-квартира петербургского гостиничного бренда Vertical Hospitality компании Becar переехала из Северной столицы в Дубай, ОАЭ.

    Vertical — зародившийся в Петербурге гостиничный бренд, ориентированный на работу с цифровыми кочевниками — молодыми сотрудниками со всего мира, айтишниками, фрилансерами, представителями творческих профессий и простыми удаленщиками, не привязанными к рабочему месту. Это новое поколение путешественников, на которых, по данным Becar, на сегодня приходится до половины мирового турпотока.

    В 2013 году в Петербурге открылся первый отель сети. Несколько лет назад Vertical Hoslitality построила свой первый объект в Дубае — коливинг, который показал 97% заполняемости в первый год работы.

    — Сегодня компания ведет переговоры о продаже франшизы и открытии новых гостиниц в России, Казахстане, Узбекистане, Дубае, Грузии, Португалии, Испании, Таиланде и на Бали, — говорит Александр Шарапов, владелец бренда Vertical и президент Becar Asset Management. — Релокация штаб-квартиры в Дубай, который как магнит привлекает цифровых кочевников, облегчит работу как на мировых рынках, так и на российском. Дополнительное преимущество — это транспортная доступность Дубая из всех точек мира, облегчающая логистику между Россией и остальными странами нашего развития.

    Компания сейчас подбирает участок для строительства второй гостиницы гибридного формата на Ближнем Востоке. Всего в России и странах СНГ уже продано восемь франшиз на открытие отелей под петербургским брендом.

    По словам CEO Vertical Hospitality Александра Пестрякова, помимо Дубая компания сконцентрируется также на работе в Португалии, на Кипре и в Юго-Восточной Азии — в странах, где есть запрос на новые цифровые форматы недвижимости. В планах бренда заключить новых 30 франчайзинговых договоров по всему миру в ближайшие пять лет.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close