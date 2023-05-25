Петербургский гостиничный бренд Vertical Hospitality перенес штаб-квартиру в Дубай

Штаб-квартира петербургского гостиничного бренда Vertical Hospitality компании Becar переехала из Северной столицы в Дубай, ОАЭ.
Vertical — зародившийся в Петербурге гостиничный бренд, ориентированный на работу с цифровыми кочевниками — молодыми сотрудниками со всего мира, айтишниками, фрилансерами, представителями творческих профессий и простыми удаленщиками, не привязанными к рабочему месту. Это новое поколение путешественников, на которых, по данным Becar, на сегодня приходится до половины мирового турпотока.
В 2013 году в Петербурге открылся первый отель сети. Несколько лет назад Vertical Hoslitality построила свой первый объект в Дубае — коливинг, который показал 97% заполняемости в первый год работы.
— Сегодня компания ведет переговоры о продаже франшизы и открытии новых гостиниц в России, Казахстане, Узбекистане, Дубае, Грузии, Португалии, Испании, Таиланде и на Бали, — говорит Александр Шарапов, владелец бренда Vertical и президент Becar Asset Management. — Релокация штаб-квартиры в Дубай, который как магнит привлекает цифровых кочевников, облегчит работу как на мировых рынках, так и на российском. Дополнительное преимущество — это транспортная доступность Дубая из всех точек мира, облегчающая логистику между Россией и остальными странами нашего развития.
Компания сейчас подбирает участок для строительства второй гостиницы гибридного формата на Ближнем Востоке. Всего в России и странах СНГ уже продано восемь франшиз на открытие отелей под петербургским брендом.
По словам CEO Vertical Hospitality Александра Пестрякова, помимо Дубая компания сконцентрируется также на работе в Португалии, на Кипре и в Юго-Восточной Азии — в странах, где есть запрос на новые цифровые форматы недвижимости. В планах бренда заключить новых 30 франчайзинговых договоров по всему миру в ближайшие пять лет.