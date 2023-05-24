Три оттенка петербургского заката. Горожане посмотрели на небо и увидели разное

Жаркий, почти летний, день в Петербурге плавно перешел в прохладный вечер. Читатели «Фонтанки» 24 мая поделились фотографиями закатного неба, сделанными из разных точек города.
Нежно-розовый небосвод привлек внимание Елены, когда та смотрела из окон многоэтажного дома на Комендантском проспекте.
Ярко-оранжевый закат чуть раньше «поймал» петербуржец Артур, который прогуливался около реки Каменка в Юнтолово.
Небо темно-красного цвета заметил и корреспондент «Фонтанки». Снимок был сделан у воды в Сосновом Бору.
«Фонтанка» писала, что из-за жары некоторые петербуржцы раздевались до трусов. Охладиться им также помогали фонтаны.