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    Три оттенка петербургского заката. Горожане посмотрели на небо и увидели разное

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    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    Жаркий, почти летний, день в Петербурге плавно перешел в прохладный вечер. Читатели «Фонтанки» 24 мая поделились фотографиями закатного неба, сделанными из разных точек города.

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    Нежно-розовый небосвод привлек внимание Елены, когда та смотрела из окон многоэтажного дома на Комендантском проспекте.

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    Ярко-оранжевый закат чуть раньше «поймал» петербуржец Артур, который прогуливался около реки Каменка в Юнтолово.

    Небо темно-красного цвета заметил и корреспондент «Фонтанки». Снимок был сделан у воды в Сосновом Бору.

    «Фонтанка» писала, что из-за жары некоторые петербуржцы раздевались до трусов. Охладиться им также помогали фонтаны.

    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 2

    Гость24 Мая 2023 в 22:42
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