В Белгородской области взрывной волной контузило пенсионерку

Погранпереход в селе Козинка в Белгородской области попал под обстрел. Об этом 24 мая в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны», — рассказал он.

Женщину доставили в больницу. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

24 мая под обстрел также попало белгородское село Терезовка Шебекинского округа. Пострадал мужчина, у него ранения нижних конечностей.

Прошедшая ночь в Белгородской области оказалась неспокойной. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о множестве атак беспилотников.