В Белгородской области взрывной волной контузило пенсионерку

Погранпереход в селе Козинка в Белгородской области попал под обстрел. Об этом 24 мая в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Есть одна пострадавшая, бабушка
Женщину доставили в больницу. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.
24 мая под обстрел также попало белгородское село Терезовка Шебекинского округа. Пострадал мужчина, у него ранения нижних конечностей.
Прошедшая ночь в Белгородской области оказалась неспокойной. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о множестве атак беспилотников.