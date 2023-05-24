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    В Белгородской области взрывной волной контузило пенсионерку

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    9 комментариев

    Погранпереход в селе Козинка в Белгородской области попал под обстрел. Об этом 24 мая в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны», — рассказал он.

    Женщину доставили в больницу. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

    24 мая под обстрел также попало белгородское село Терезовка Шебекинского округа. Пострадал мужчина, у него ранения нижних конечностей.

    Прошедшая ночь в Белгородской области оказалась неспокойной. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о множестве атак беспилотников.

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    Комментарии 9

    Гость24 Мая 2023 в 21:49
    не повезло. да?
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