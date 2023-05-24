Причиной гибели парашютиста под Гатчиной мог стать низкий разворот

Причиной смертельного прыжка парашютиста под Гатчиной мог стать рискованный маневр на низкой высоте. Об этом 24 мая рассказали 47news в правоохранительных органах.

По предварительной информации, фатально для мужчины мог закончиться так называемый низкий разворот, когда спортсмен начинает маневрировать на небольшой высоте. Такие приемы обычно запрещают выполнять новичкам, поскольку они высокорискованные. В методичках идет речь об отметке высоты в 100 метров, а очевидцы говорили, что проблемы у парашютиста начались на высоте около 200 метров. Впрочем, отмечает издание, оценки высоты могут быть субъективными.