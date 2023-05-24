Власти Белгородской области хотят вооружить отряды территориальной обороны

Власти Белгородской области рассматривают законные варианты для вооружения батальонов территориальной обороны, созданных на границе с Украиной. Об этом 24 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в соответствии с действующим законодательством не решен пока вопрос с оружием. «Обсуждали вопрос в Грайвороне, было достаточно военнослужащих, этот вопрос не нужно было решать, но ищем сейчас законное основание, чтобы дать врагу отпор профессионально, а не любительски», — заявил Гладков в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».
Необходимость, добавил губернатор, возникла после инцидента в Грайворонском районе. Он напомнил, что отряды теробороны тренируются в регионе с ноября 2022 года и уже являются боеспособными единицами. Всего сформировано семь батальонов, которые насчитывают почти 3 тысячи человек.
«Фонтанка» писала, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) 22 мая зашла на территорию Грайворонского района Белгородской области. Ее ликвидацией занимались ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о произошедшем доложено Владимиру Путину. Подробнее о случившемся — в нашем материале.