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    В Малой Невке водоплавающий «Форд» с уткой на крыше попался водному патрулю

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    3 комментария

    Водный патруль комитета по транспорту в Петербурге днем 24 мая «выловил» необычное водное транспортное средство — автомобиль «Форд Мустанг» с большой желтой уткой на крыше. Он заплыл в Малую Невку в неположенные часы.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    «Форд» чиновники заметили в русле Малой Невки напротив Песочной набережной. Как передает наш корреспондент, в этой части акватории в определенные часы запрещено движение судов.

    После того как чиновники составили протокол о нарушении, автомобиль поплыл своей дорогой.

    В прошлом году очевидцы запечатлели очень похожий автомобиль, только без декора в виде утки. Его видели у Петроградской набережной, и тогда плавсредством заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура.

    © Фонтанка.Ру
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    Комментарии 3

    Гость24 Мая 2023 в 19:38
    Димонова утка?
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