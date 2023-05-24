В Малой Невке водоплавающий «Форд» с уткой на крыше попался водному патрулю

Водный патруль комитета по транспорту в Петербурге днем
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
«Форд» чиновники заметили в русле Малой Невки напротив Песочной набережной. Как передает наш корреспондент, в этой части акватории в определенные часы запрещено движение судов.
После того как чиновники составили протокол о нарушении, автомобиль поплыл своей дорогой.
В прошлом году очевидцы запечатлели очень похожий автомобиль, только без декора в виде утки. Его видели у Петроградской набережной, и тогда плавсредством заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура.