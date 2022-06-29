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    На Неве заметили плавучий автомобиль. В этом уже заподозрили загрязнение воды

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    2 комментария

    Речная полиция остановила на Неве плавучий автомобиль. Кадры с места событий опубликовали в соцсети очевидцы, а Северо-Западная транспортная прокуратура уже организовала проверку.

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    «Скорее всего, он [автомобиль] переоборудован для движения по воде. Однако у специалистов Управления возникли вопросы относительно безопасности такого агрегата для окружающей среды», — отмечают 29 июня в пресс-службе Росприроднадзора.

    В ведомстве предположили, что машина могла быть задействована в рекламной кампании или участвовать в создании другого контента, но от ответственности это никого не освобождает. В свою очередь, в прокуратуре пообещали выяснить обстоятельства произошедшего и проверить регистрацию судна, при наличии оснований будут приняты меры.

    В Управлении на транспорте МВД по СЗФО «Фонтанке» рассказали, что плавучую машину действительно остановили в районе Петроградской набережной, но для формальной проверки документов. С ними проблем не было.

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    Комментарии (2)

    Zdobsi
    Дикие россияне увидели машину-амфибию. У кого есть деньги, тот может позволить купить и амфибию. Похоже на project sea lion. Но не оно. А что за модель такая?
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