На Неве заметили плавучий автомобиль. В этом уже заподозрили загрязнение воды

Речная полиция остановила на Неве плавучий автомобиль. Кадры с места событий опубликовали в соцсети очевидцы, а Северо-Западная транспортная прокуратура уже организовала проверку.

«Скорее всего, он [автомобиль] переоборудован для движения по воде. Однако у специалистов Управления возникли вопросы относительно безопасности такого агрегата для окружающей среды», — отмечают 29 июня в пресс-службе Росприроднадзора.



В ведомстве предположили, что машина могла быть задействована в рекламной кампании или участвовать в создании другого контента, но от ответственности это никого не освобождает. В свою очередь, в прокуратуре пообещали выяснить обстоятельства произошедшего и проверить регистрацию судна, при наличии оснований будут приняты меры.

