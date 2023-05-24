Петербургский «Мастер ОК» приглашает на благотворительный концерт, посвящённый 100 дням работы новых мастерских для людей с инвалидностью

Подопечные Центра социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» приглашают на благотворительный концерт, который они подготовили в честь 100 дней с начала работы новых мастерских. В них молодые петербуржцы с ограниченными возможностями здоровья обучаются профессиям и развивают свои социальные навыки.
Центр «Мастер ОК» более 10 лет занимается трудоустройством людей с инвалидностью в Петербурге, помогает приобрести профессиональные навыки и получить психологическую поддержку.
«В специальных мастерских наши сотрудники осваивают разные ремёсла, учатся соблюдать дисциплину и открывают в себе новые таланты», — говорят в Центре.
До недавнего времени у «Мастера ОК» уже было несколько мастерских — швейная, столярная, по коже, по батику и транзитная мастерская по сборке и упаковке продукции. Но желающих попасть туда стало так много, что имеющихся площадей стало недостаточно. Центру удалось получить от города помещение под новые мастерские, которые были открыты в феврале этого года. В честь 100 дней с момента их открытия было решено провести благотворительный концерт, который так и назвали — «100 дней».
Подготовили представление сами подопечные Центра, ведь, кроме получения трудовых навыков, здесь развиваются и творчески — в «Мастер ОК» несколько лет действует театр «Мечта», где ребята ставят концерты и спектакли.
«Организация совместных мероприятий объединяет молодых людей, помогает им стать увереннее на сцене и пробовать себя в разных направлениях, — подчеркивают в Центре. — Наши ребята подготовили большую концертно-развлекательную программу. Запланированы танцевальные, музыкальные номера, стихи и световое шоу».
Кроме того, для гостей проведут экскурсию по мастерским, расскажут, как устроена работа Центра «Мастер ОК» и покажут, какие изделия своими руками создают ребята.
Концерт состоится 26 мая в 16:00 на улице Константина Заслонова, 20. Прийти на него могут все желающие, только для этого необходимо заранее зарегистрироваться. Сделать это можно здесь.