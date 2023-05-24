Петербурженка рассказала полиции об отчиме-педофиле и насилии, длившемся 7 лет

Жительница Красносельского района Петербурга более двадцати лет молчала о сексуальном насилии, которому подвергалась в детстве. Прервать обет подтолкнул муж.



Мужчина позвонил в единую службу «112» и пересказал воспоминания 32-летней супруги три дня назад, стало известно «Фонтанке» 24 мая. После этого она сама написала заявление и назвала имя отчима.



Он, по словам женщины, приставал к ней на протяжении семи лет, впервые — когда приёмной дочери едва исполнилось четыре года.



Рассказ лёг в уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребёнка младше 14 лет. Подозреваемого оперативники уголовного розыска из Ломоносовского района навестили в деревне Бегуницы. 57-летний мужчина процессуально задержан на двое суток.

