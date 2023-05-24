Только по ДНК. Опознать некоторых диверсантов, уничтоженных в Белгородской области, будет трудно

Установить личности некоторых уничтоженных в Белгородской области украинских диверсантов может только ДНК-экспертиза, передаёт 24 мая РИА Новости. Их тела сильно обгорели.
«Для идентификации неопознанных обгоревших тел боевиков, уничтоженных в Белгородской области, понадобится проведение судебно-медицинской экспертизы в стационарных условиях», — рассказал агентству представитель экстренных служб.
Сроки экспертизы напрямую зависят от того, насколько сильно обгорел человек. Такая работа может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.
Напомним, украинская ДРГ 22–23 мая была заблокирована и уничтожена в ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений прикрытия госграницы. В Минобороны отчитались об уничтожении 70 диверсантов, четырех бронированных машин и пяти пикапов.
ДРГ пыталась проникнуть в ряд приграничных населенных пунктов. Ранения различной степени тяжести получили 13 мирных жителей. Пенсионерка 1941 года рождения умерла, когда её пытались вывезти в безопасное место.