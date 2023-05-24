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    Двое иностранцев похитили женщину на юге Петербурга. Ей помог неравнодушный пешеход

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    План «Перехват» объявляли накануне на юге Петербурга после сообщения о криках помощи из машины.

    В полицию о плачущей девушке в ВАЗе, который ехал по Дунайскому проспекту, накануне около семи вечера сообщил очевидец, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 мая. Наряд ГИБДД перехватил указанную пешеходом машину в половине восьмого у дома 41 по Пулковскому шоссе. В автомобиле находились двое мужчин и женщина.

    По предварительной информации, 25- и 30-летний граждане Узбекистана насильно посадили 28-летнюю петербурженку в машину на Дунайском проспекте. И попытались скрыться.

    Их отвезли в полицию, а девушке оказали первую помощь.

    Возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека».

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    Комментарии 10

    Гость24 Мая 2023 в 09:20
    отпустят скорее всего
    +1−0
    Гость24 Мая 2023 в 09:15
    Дожились
    +1−0
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