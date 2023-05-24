Двое иностранцев похитили женщину на юге Петербурга. Ей помог неравнодушный пешеход

План «Перехват» объявляли накануне на юге Петербурга после сообщения о криках помощи из машины.



В полицию о плачущей девушке в ВАЗе, который ехал по Дунайскому проспекту, накануне около семи вечера сообщил очевидец, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 мая. Наряд ГИБДД перехватил указанную пешеходом машину в половине восьмого у дома 41 по Пулковскому шоссе. В автомобиле находились двое мужчин и женщина.



По предварительной информации, 25- и 30-летний граждане Узбекистана насильно посадили 28-летнюю петербурженку в машину на Дунайском проспекте. И попытались скрыться.

