Мужчина переводил крякву с утятами через дорогу. Его насмерть сбила 17-летняя девушка

Житель Калифорнии Кейси Ривара погиб под колесами автомобиля, когда переводил утку с утятами через дорогу. Его насмерть сбила 17-летняя девушка. Об этом 23 мая сообщает телеканал nbcnews.com со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла в калифорнийском городе Роклин. Как сказано в заявлении полиции, 41-летний мужчина пытался помочь утятам, которые были на перекрестке.