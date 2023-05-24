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    Мужчина переводил крякву с утятами через дорогу. Его насмерть сбила 17-летняя девушка

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    Житель Калифорнии Кейси Ривара погиб под колесами автомобиля, когда переводил утку с утятами через дорогу. Его насмерть сбила 17-летняя девушка. Об этом 23 мая сообщает телеканал nbcnews.com со ссылкой на полицию.

    Трагедия произошла в калифорнийском городе Роклин. Как сказано в заявлении полиции, 41-летний мужчина пытался помочь утятам, которые были на перекрестке.

    «Он вышел из машины и отпугивал утят, и все хлопали, потому что он был очень милым <…> Он помог им перелезть через бордюр, потому что у всех маленьких утят были проблемы, перед нашей машиной», — рассказал 12-летний мальчик, оказавшийся очевидцем.

    17-летняя девушка, сбившая мужчину насмерть, осталась на месте происшествия. По данным nbcnews, ей не собираются предъявлять какие-либо уголовные обвинения.

    Телеканал отмечает, что утка и утята не пострадали при ДТП.

    Недавно на набережной Карповки удирающим утятам помогли воссоединиться с мамой-уткой. Здесь все закончилось хорошо, никто не пострадал.

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