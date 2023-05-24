Мужчина переводил крякву с утятами через дорогу. Его насмерть сбила 17-летняя девушка

Житель Калифорнии Кейси Ривара погиб под колесами автомобиля, когда переводил утку с утятами через дорогу. Его насмерть сбила 17-летняя девушка. Об этом 23 мая сообщает телеканал nbcnews.com со ссылкой на полицию.
Трагедия произошла в калифорнийском городе Роклин. Как сказано в заявлении полиции, 41-летний мужчина пытался помочь утятам, которые были на перекрестке.
«Он вышел из машины и отпугивал утят, и все хлопали, потому что он был очень милым <…> Он помог им перелезть через бордюр, потому что у всех маленьких утят были проблемы, перед нашей машиной», — рассказал 12-летний мальчик, оказавшийся очевидцем.
17-летняя девушка, сбившая мужчину насмерть, осталась на месте происшествия. По данным nbcnews, ей не собираются предъявлять какие-либо уголовные обвинения.
Телеканал отмечает, что утка и утята не пострадали при ДТП.
Недавно на набережной Карповки удирающим утятам помогли воссоединиться с мамой-уткой. Здесь все закончилось хорошо, никто не пострадал.