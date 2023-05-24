Когда не поможет даже SPF 50. Как выбрать солнцезащитный крем для лица и тела

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Любите нежиться на солнце? Помните: ультрафиолет — наш враг. Если не пользоваться хорошими кремами с правильными солнцезащитными фильтрами, можно не только получить ожоги, но и состарить кожу. Как выбрать средство, сколько его наносить и какие еще меры защиты существуют, рассказывают коллеги из «Доктора Питер» и Marie Claire.

Почему важно защищать кожу Солнечные лучи можно разделить на несколько видов. Для безопасного загара хорошо бы знать больше о двух из них.

Первый — UVB-лучи. Буква B в их названии означает bronzing/burn, что переводится как «загар/ожог». Именно благодаря этой части спектра на коже появляются красивый загар и некрасивые солнечные ожоги.



Второй вид — UVA. Буква A в названии — это ageing, что переводится как «старение». Эти лучи проникают в глубокие слои кожи, ускоряют процесс ее увядания, могут вызвать аллергическую реакцию на солнце и стать причиной пигментации.



UVВ и UVA-лучи провоцируют изменения на клеточном уровне, а их многократное воздействие на кожу может запустить развитие онкологических заболеваний. Поэтому важно защищаться от солнца — причем на протяжении всего года и даже в облачную погоду.

Помочь в этом могут солнцезащитные кремы. Они должны обладать высокой степенью защиты от UVB-лучей (SPF 50+) и защищать кожу от UVA-лучей. Что такое SPF и почему обращать внимание нужно не только на него Наверняка вы видели на упаковках солнцезащитного крема загадочные буквы SPF. Эта аббревиатура означает Sun Protection Factor — то есть «фактор защиты от солнца». По сути, SPF — способность средства защищать кожу от вредного действия ультрафиолета и делать пребывание на открытом солнце максимально безопасным. Но вы ведь помните, что ультрафиолет бывает разный? SPF означает степень защиты именно от UVB-лучей.



А вот показатель степени защиты от UVA-лучей обозначается буквами PPD (Persistent Pigment Darkening), PA (Protection Grade of UVA) и IPD (Immediate Pigment Darkening). В разных странах используются разные индексы, а в нашей стране при переводе состава средства о них вообще часто забывают. Поэтому если эти аббревиатуры отыскать на баночке не удалось, проверьте, чтобы на ней присутствовали хотя бы буквы UVA. Наличие этого логотипа на средстве подтверждает, что уровень защиты от этих лучей соответствует требованиям Европейской косметической ассоциации.

Как выбрать солнцезащитный крем Солнцезащитные факторы в составе средства различаются уровнями защиты. До 10–15 SPF-единиц — базовый, 15–25 — средний и 30–50 — высокий. При этом нужно понимать, что SPF 100 не обеспечит абсолютной защиты от солнца и не сильно будет отличаться от «пятидесятки».

При выборе средства ориентируйтесь на тип вашей кожи. Тонкая светлая или чувствительная хуже всего реагирует на солнце — для такого типа производители разрабатывают специальные линейки. Помните, что одно и то же средство не подойдет людям разного возраста: доказано, что у людей до 30–35 лет кожа гораздо лучше может защитить себя от вредных лучей, чем у тех, кто старше. При выборе крема отталкивайтесь также от вашего образа жизни и индекса ультрафиолета в регионе: само собой, для отдыха на пляже в южной стране вам потребуется более сильное средство, чем для короткого похода от дома до офиса в Петербурге.

Сколько нужно крема и как часто его наносить Большая ошибка — беречь солнцезащитный крем, обходясь едва различимым минимумом. Но и наносить его с избытком — тоже не лучший вариант. Для надежной защиты лица, к примеру, вам понадобится средство в количестве шарика размером с пятируб­левую монету. Нанести его нужно за 20 минут до выхода на солнце, чтобы фильтр в составе средства успел «включиться» и крем начал действовать.

Чтобы уберечь лицо и тело от агрессивного солнца, старайтесь долго не находиться под его лучами без защиты. Самое опасное время — с 11 до 15 часов.



Спасайтесь не только солнцезащитными средствами, но и с помощью очков. О том, как их выбрать, мы рассказывали здесь. Обязательно используйте головной убор и светлую одежду из натуральных тканей. Если долго находитесь на улице в ясную погоду, наносите защитный крем заново — то же самое нужно сделать и после купания.

Как защитить от солнца детей Маленьким детям под прямыми солнечными лучами находиться вообще нельзя, особенно без головного убора и специального крема.

— Что касается детей, то при покупке крема надо обязательно смотреть, с какого возраста разрешено солнцезащитное средство. Лучше всего, если это будут фармацевтические, а не косметологические препараты. Медицинские солнцезащитные средства проходят исследования, в ходе которых выясняют, как они влияют на детей. Например, существуют марки, которые можно покупать и для шестимесячных малышей. Взрослые кремы могут содержать какие-либо консерванты и отдушки, которые не подходят для детской кожи, — рассказала «Доктору Питеру» врач-педиатр, аллерголог Ольга Лавринова.

Как спасти от солнца волосы Собираясь на пляж или к бассейну, сбрызните волосы­ спреем с UV-фильтрами: тогда они не будут, как губка, впитывать соленую и хлорированную воду. После возвращения в отель или апартаменты хорошо промойте голову и нанесите косметическое масло для волос — оно восстановит их жизненную силу.

Из-за воздействия морской соли, хлорки бассейна и солнечного ультрафиолета ваши волосы летом могут стать похожими на солому. Замаскировать повреждения поможет стайлинг-крем или помада для волос с восковой текстурой: вам нужно просто нанести средство на кончики прядей. Если всё совсем плохо, устройте волосам SPA-ритуал и пройдите серьезный восстанавливающий курс: сейчас в салонах можно найти лечебные программы на любой бюджет.



Дорожите цветом волос и не любите выгоревшие блеклые и безжизненные пряди? Не забывайте про оттеночные шампуни. Фиолетовый цвет нейтрализует нежелательные теплые оттенки, а золотой — убирает неприятный зеленый отблеск, который часто заявляет о себе после взаимодействия с минеральными солями воды бассейна.

