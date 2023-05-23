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    «Вы еще мучаться со мной будете очень долго». Лукашенко заявил, что не собирается умирать

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с главами регионов и ответственными за медицину чиновниками. Он велел навести порядок в поликлиниках и больницах небольших сел и городов, а в противном случае обещал никого не жалеть и заверил, что умирать не собирается.

    Лукашенко 23 мая цитирует «БелТА». На совещании зашла речь о том, что в Белоруссии «чрезвычайно затратная медицина», которая может стать неэффективной. Он согласился с тем, что материальная база это важно, но также важно обучение специалистов и наведение порядка в удаленных населенных пунктах. «Это же наши люди. И вы что, думаете, я вам прощу такое отношение к своим людям? Да никогда в жизни! Им нужна помощь. А мы их убедили в том, что если диагноз "рак" — смерть. И они с этим согласились», — высказался глава республики.

    Он отметил, что по всем направлениям даны поручения и призвал их исполнить.

    «В противном случае, ребята, я никого не пожалею. А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего. Караник улыбается: лечится три дня. Но поскольку у меня не было возможности лечиться (то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель), всё это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго», — цитирует Лукашенко «БелТА».

    Ранее Лукашенко пропустил День празднования флага, герба и гимна страны, он также быстро покинул Москву после празднования 9 Мая. СМИ и соцсети обсуждали нездоровый вид главы государства, а в Госдуме России прямо сказали, что политик заболел.

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