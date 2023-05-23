«Вы еще мучаться со мной будете очень долго». Лукашенко заявил, что не собирается умирать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с главами регионов и ответственными за медицину чиновниками. Он велел навести порядок в поликлиниках и больницах небольших сел и городов, а в противном случае обещал никого не жалеть и заверил, что умирать не собирается.

Лукашенко 23 мая цитирует «БелТА». На совещании зашла речь о том, что в Белоруссии «чрезвычайно затратная медицина», которая может стать неэффективной. Он согласился с тем, что материальная база это важно, но также важно обучение специалистов и наведение порядка в удаленных населенных пунктах. «Это же наши люди. И вы что, думаете, я вам прощу такое отношение к своим людям? Да никогда в жизни! Им нужна помощь. А мы их убедили в том, что если диагноз "рак" — смерть. И они с этим согласились», — высказался глава республики.