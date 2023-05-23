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    Стало известно, когда планируется массовый переход на новую систему высшего образования в России

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    Массовый переход на новую систему высшего образования планируется в 2025 году. Об этом 23 мая заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

    Запущенный ранее пилотный проект рассчитан на три года. Ключевыми, по его словам, станут 2023–2024 годы.

    12 мая президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 года пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования в России. Его запустят в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском Горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете. До 30 июня участники проекта должны разработать и утвердить образовательные стандарты и требования.

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